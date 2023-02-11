Edinilen bilgiye gÃ¶re, KahramanmaraÅŸ merkezli yaÅŸanan 7.7 ve 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan KahramanmaraÅŸ E Tipi KapalÄ± Cezaevinde bulunan Åžeref P., Ã–mer A., Yasin P., Ahmet B., Veysel K., Tunahan A., Atilla K. ve Ferhat Y. isimli hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler firar etti. Firar eden hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin yakalanmasÄ± iÃ§in aralarÄ±nda Karaman Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± JASAT timlerinin de olduÄŸu ekipler Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan takip ve Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda 8 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ gizlendikleri yerlerde tek tek yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan firari hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler jandarma ekipleri tarafÄ±ndan KahramanmaraÅŸ TÃ¼rkoÄŸlu KapalÄ± Cezaevine teslim edildi.