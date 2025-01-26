Kahramanmaraşlı kundura ustası: Babamın mirasını yaşatıyorum

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesinde ayakkabı dükkanında çalışan baba ve oğlu teknolojiye meydan okuyor. El emeği ve ustalıkla şekillenen bu meslek, Mungan ailesinin azmiyle yaşatılıyor.

Babasının izinden yürüyen Mungan, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Mungan ailesi, modern fabrikasyon ayakkabıların yaygınlaşmasına rağmen geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor.

Kundura ustası Şaban Mungan, mesleklerinin zorluklarına rağmen işlerini severek yaptıklarını dile getirerek, “Ben mesleği babamdan öğrendim, babam da kendi babasından öğrenmiş. Şimdi oğluma öğretmeye çalışıyorum. Bizden sonra bu işi devam ettirecek kimse yok gibi görünüyor. Tamamen el emeğiyle çalışıyoruz, müşterilerimize özel üretim yapıyoruz” dedi.

Müşterilerinin ayak ölçülerine göre özel ayakkabılar yaptıklarını söyleyen Mungan, “Kösele, altı topuklu kundura, spor ayakkabı ve bot modelleri üretiyoruz. Ayak ölçüsünü alıp istediği modeli tasarlıyoruz. Bir ayakkabının yapımı yaklaşık üç gün sürüyor. Hem geleneksel hem de modern tasarımlarla müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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Yarım asırdan fazla aynı dükkanda kundura üreten baba Abdullah Mungan ise el yapımı ayakkabılara duyulan talebin devam ettiğini belirterek, “Genelde ayağına uygun ayakkabı bulamayan müşteriler bize geliyor. Tamamen el emeğiyle çalışıyoruz. Bu meslek sayesinde üç dört çocuk büyüttüm. İşimizi severek yapıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.