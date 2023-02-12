GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş depreminde yer yerinden oynamış! İşte o anlar
ABONE OL

Kahramanmaraş depreminde yer yerinden oynamış! İşte o anlar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntü oraya çıktı. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

12.02.2023 - 15:04 | | İHA
ABONE OL

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 04.17’de Osmaniye’de deprem anında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem felaketinde 7. gün! Son durum açıklandı
İlgili Haber
Deprem felaketinde 7. gün! Son durum açıklandı

GÜNCEL HABERLER

Müteahhit karı-koca, yurt dışına kaçarken yakalandı! Vicdanı rahatmış

Müteahhit karı-koca, yurt dışına kaçarken yakalandı! Vicdanı rahatmış

THY: Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak

THY: Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak

İspanya'dan gelen kurtarma ekibi, ülkesine dönüyor

İspanya'dan gelen kurtarma ekibi, ülkesine dönüyor