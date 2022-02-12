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Kağıthane'de vatandaş dehşete uyandı! Üç kişi bodrumda ölü bulundu

Son dakika haberi... Kağıthane'de 3 kişi bir iş hanının bodrumunda yer alan ofiste ölü bulundu. Şahısların mutfak tüpünden zehirlendikleri tahmin edilirken, olay sonrası açıklama yapan Şefik Abaramak, "Bunlar bizim amcaoğullarıdır. Isınmak için tüp açmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Sabah telefonlara cevap vermemişler. Ofise gelip bakmışlar ki zehirlenmişler. O yüzden bize haber verdiler. Biz de geldik. İki gündür kendilerinden haber alınamamış" dedi.

12.02.2022 - 11:15 | | İHA-DHA
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Edinilen bilgilere göre olay Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde bulunan bir hanının bodrumunda yaşandı. Mahmut Abaramak ve Mustafa Adanmış'tan iki gündün haber alamayan yakınları, gençlerin Kağıthane'de bir iş hanının bodrumundaki ofiste yaşayan Haşim Taşkın'ın (46) yanında olduğunu öğrendi. Sabah saatlerinde iş hanına gelen aile yakınları, ofise girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Kağıthanede vatandaş dehşete uyandı Üç kişi bodrumda ölü bulundu


Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre 3 kişinin mutfak tüpünden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kağıthanede vatandaş dehşete uyandı Üç kişi bodrumda ölü bulundu

Cesetler yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kağıthanede vatandaş dehşete uyandı Üç kişi bodrumda ölü bulundu

Çevrede esnaflık yapan bir kişi, "Burada esnafız çay ocağımız var. Sabah 06.00'da kardeşim aradı 3 kişinin öldüğünü söyledi. Bunların biri Haşim 30 yıldır sokakta yatıyor. Diğer ikisi de yaklaşık 10 gündür köyden yeni gelmişler. Perşembe'den beri haber alamadıkları için burada ofiste yatıp kalkıyorlarmış. Sabah gelip baktığında öldüğünü görmüş. Tahminen piknik tüpünü ısınmak için açık bırakmışlar" ifadelerini kullandı.


Kağıthanede vatandaş dehşete uyandı Üç kişi bodrumda ölü bulundu


Bir başka esnaf ise "Biz bu mahalleden yaşayan insanlarım. Vefat eden arkadaşlarda 2 sini tanımıyorum. Yaşı büyük olan arkadaş bizim bölgemizde yaşayan bir abi. Uzun zamandır bu bölgede. Sevdiğimiz zararsız bir abiydi. Bu sabah karşı pasajın içinde cansız bedenlerine ulaşılmış. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kağıthanede vatandaş dehşete uyandı Üç kişi bodrumda ölü bulundu

 

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