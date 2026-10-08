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Kağıthane’de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

08.10.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kağıthane’de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAĞITHANE'de ’de taksi ile çarpışan otomobil, bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FN 8045 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 TAJ 72 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane’de otomobil ile taksi çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda, bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Bariyerlerin arasına sıkışan otomobilin çekiciyle çıkarılması ve kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kapatılan şeritler yeniden trafiğe açıldı.

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