Kafelerde, yiyecek ve içecek fiyatlarında indirim yapıldı: Çay 10 TL, kahve 40 TL oldu

Tekirdağ genelinde faaliyet gösteren TEK Kafe şubelerinde yapılan yeni düzenleme ile menüdeki birçok üründe önemli fiyat düşüşleri uygulandı. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamayla vatandaşların sosyal alanlara daha uygun maliyetlerle erişebilmesi hedeflendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte günlük tüketimde en çok tercih edilen ürünlerde de dikkat çekici indirimler gerçekleşti. Buna göre çay 15 TL’den 10 TL’ye, Türk kahvesi ise 75 TL’den 40 TL’ye düşürüldü.

Yapılan fiyat güncellemeleriyle birlikte vatandaşların sosyal tesislerden daha fazla yararlanmasının ve kentte sosyal yaşamın canlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni fiyat tarifesinin il genelindeki tüm TEK Kafe şubelerinde uygulanmaya başlandığı bildirildi.