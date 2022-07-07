Kadir Åžeker hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi

Olay, 5 Åžubat 2020'de SelÃ§uklu ilÃ§esi Yeni Ä°stanbul Caddesi Piri Reis ParkÄ±'nda meydana geldi. Kadir Åžeker, sevgilisi AyÅŸe DÄ±rla'yÄ± dÃ¶ven Ã–zgÃ¼r Duran'Ä± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bu sÄ±rada Ã§Ä±kan arbedede Åžeker, Duran'Ä± kalbinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Åžeker, ifadesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'kastenÂ Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Kadir Åžeker'e, Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± verildi.



Mahkeme heyeti, suÃ§un 'haksÄ±z tahrik' altÄ±nda iÅŸlendiÄŸine kanaate getirerek cezayÄ± Ã¶nce 15 yÄ±laÂ ardÄ±ndan Kadir Åžeker'in duruÅŸmadaki iyi halini gÃ¶zeterek 12,5 yÄ±la indirdi. YargÄ±tay 1'inci Ceza Dairesi,Â Åžeker'e verilen cezayÄ± yÃ¼ksek bularak kararÄ± bozdu. KarardaÂ 'haksÄ±z tahrik' indiriminin, haksÄ±zlÄ±k iÃ§eriÄŸinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± boyut dikkate alÄ±nÄ±p, asgari dÃ¼zeye yakÄ±n ceza olmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°TÄ°RAZ KABUL EDÄ°LDÄ°



YargÄ±tay'Ä±n kararÄ± sonrasÄ± tutuklu sanÄ±k Kadir Åžeker, Konya 3'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dÃ¼n yeniden yargÄ±landÄ±. DuruÅŸmada savcÄ±, son mÃ¼talaasÄ±nda, daha Ã¶nceÂ verdikleri mÃ¼talaayÄ± tekrar ettiklerini belirterek, sanÄŸÄ±n suÃ§u haksÄ±z tahrik altÄ±nda iÅŸlediÄŸi iÃ§in cezasÄ±nÄ±n azami oranda indirilmesini veÂ Åžeker'in cezaevinde bulunduÄŸu sÃ¼re de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Åžekerâ€™in cezasÄ±nÄ± 10 yÄ±lÂ 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Bunun Ã¼zerine avukatlarÄ±, dÃ¼n bir Ã¼st mahkeme olan 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahmekesi'ni tutukluluk halinin devamÄ±na itirazda bulundu.Â 4'Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de itirazÄ± kabul edip, Kadir Åžeker'in tahliyesine karar verdi.