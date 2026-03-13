Kadir Gecesinin anlamı, dini önemi ve fazileti nelerdir? Bin aydan hayırlı olan bu gecenin sırları ve Müslümanlar için taşıdığı büyük değer

Haberin Devamı

Müslümanlar için büyük manevi değere sahip olan günlerden biri olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken milyonlarca kişi "Kadir Gecesinin anlamı, dini önemi ve fazileti nelerdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

KADİR GECESİ’NİN ANLAMI

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) indirilmeye başlandığı gecedir. “Kadir” kelimesi “değer, kıymet ve yücelik” anlamına gelir. Bu gece, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin en yoğun şekilde müminlere ulaştığı zaman olarak kabul edilir.

KADİR GECESİ'NİN DİNİ ÖNEMİ

Kadir Gecesi’nin Müslüman alemi için birkaç önemli nedeni bulunur:

• Kur’an-ı Kerim bu gece indirilmeye başlanmıştır.

• Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak kabul edilir.

• Meleklerin yeryüzüne indiğine inanılır.

• Duaların ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir.

KADİR GECESİ 2026 NE ZAMAN?



2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve Kur’an tilaveti ile geçirilir.

İslam inancına göre bu gece yapılan ibadetlerin sevabı diğer zamanlara göre çok daha fazladır. Bu nedenle Müslümanlar bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışır.

KADİR GECESİ’NDE YAPILACAK FAZİLETLİ AMELLER

Haberin Devamı

Namaz Kılmak: Teravih ve nafile namazlarla Allah’a yakınlaşmak.

Kur’an Okumak: Kur’an’ı anlamaya çalışmak ve üzerinde tefekkür etmek.

Dua Etmek: Kendi için ve tüm Müslümanlar için hayır dilemek.

Sadaka Vermek: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek sevap kazanmak.

Tevbe ve İstiğfar: Günahlarından tövbe ederek Allah’tan af dilemek.