Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? 2026 Kadir Gecesinde kılınması gereken tüm namazlar

Ramazan ayının kalbi sayılan Kadir Gecesi, Müslümanlar için tövbe, dua ve manevi derinlik gecesidir. "Kadir Gecesi namazı" olarak bilinen nafile ibadetler, gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek isteyenler için büyük bir manevi fırsat sunuyor. İşte Kadir Gecesi'nde kılınabilecek namazlar ve adım adım kılınış rehberi.

1. Kadir Gecesi Namazı (2 Rekatlı Nafile)

Halk arasında "Kadir Gecesi namazı" olarak ifade edilen bu namaz, 2 rekat halinde kılınır ve sevabının çok yüksek olduğuna dair rivayetler bulunur.

* Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi'nin hürmetine nafile namaz kılmaya."

* 1. Rekat: Sübhaneke okunur, Fatiha Suresi okunur ve ardından 7 adet İhlas Suresi okunur.

* 2. Rekat: Fatiha Suresi okunur ve tekrar 7 adet İhlas Suresi okunur.

* Selam: Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

* Sonrasında: Namazdan hemen sonra 70 defa "Estağfirullah el-azim" diyerek tövbe istiğfar etmek gecenin faziletini tamamlar.

2. Tesbih Namazı: Ömürlük Bir İbadet

Kadir Gecesi gibi kıymetli zamanlarda kılınması şiddetle tavsiye edilen Tesbih Namazı, 4 rekatlıdır. Bu namazda toplam 300 defa "Sübhânallâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber" tesbihi okunur. Her rekatta 75 tesbih düşecek şekilde eda edilir.

3. Kaza Namazları: En Faziletli "Nafile"

İslam alimleri, üzerinde kaza namazı borcu bulunan bir kimsenin, nafile namazlardan önce bu borçlarını ödemesinin (kaza namazı kılmasının) çok daha faziletli olduğunu belirtmektedir. Kadir Gecesi'ni borçlardan arınarak geçirmek, ruhani bir rahatlık sağlar.

Kadir Gecesi Nasıl İhya Edilmeli?

Kadir Gecesi sadece namazdan ibaret değildir; gecenin genelinde uygulanması tavsiye edilen manevi reçeteler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim Okumak: Kadir Suresi başta olmak üzere, Kur'an'dan aşr-ı şerifler okumak.

Efendimiz'in (s.a.v) Duası: Hz. Aişe validemiz, Kadir Gecesi'nde ne dua etmesi gerektiğini sorduğunda, Resulullah şu duayı tavsiye etmiştir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."

(Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.)

Sadaka ve İnfak: İhtiyaç sahiplerine yardım ederek gecenin bereketini artırmak.

Önemli Not: Kadir Gecesi'nde asıl olan, huşu içerisinde Allah’a yönelmektir. Namazların sayısı kadar, namazdaki ihlas ve huzur da çok önemlidir. İbadetlerinizi yaparken kendinizi yormadan, huzurla ve düzenli bir şekilde hareket etmeniz esastır.