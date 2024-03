Kadınları tacizciden kurtaran köpeğe kurşun tartışması

Olay 16 Mart Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Seda Nur Koca, kız kardeşiyle evinde beslediği köpeklerini sokakta dolaştırmaya çıktı. İddiaya göre Koca ve kız kardeşi yolda yürüdüğü sırada alkollü bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Şüpheli, önce genç kızların köpeklerine saldırmak istedi ardından üzerlerine yürüdü ve elindeki kalasla saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında, genç kızları yanındaki Bobi isimli sokak köpeği, şüphelinin montunu ve pantolonunu çekiştirerek korumaya çalıştı. Şüpheli, genç kızların önünde pantolonunu indirip, köpek tarafından ısırıldığını iddia etti. Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, genç kızların yardım çağrısına mahalle sakinleri koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre Seda Nur Koca şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittikten sonra bölgeye gelen mahalle bekçilerinden biri sokak köpeğine üzerine geldiği gerekçesiyle silahla ateş etti. Kanlar içinde can çekişen köpek, bir mahalle sakini tarafından veterinere götürüldü. Sokak köpeğinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Genç kızlara saldıran şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin elindeki kalasla genç kızların üzerine yürüdüğü anlarla, köpeğin şüphelinin montunu çekiştirmesi ve ardından yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Emniyetten alınan bilgiye göre, gece saatlerinde R.D.'nin sokak köpekleri tarafından ayağından ısırıldığı ve Seda Nur Koca'yı darbetmesi üzerine polis merkezine getirildikleri öğrenildi. Kadınlarla birlikte tasmalı köpekler ve 4 sokak köpeğinin kendilerine doğru gelmesi üzerine görevli bekçi, sokak köpeğine bir el ateş etti. Yaklaşık 10 dakika sonra yaralı köpeğin polis aracıyla bir hayvan hastanesine götürüldüğü daha sonra da Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanına sevk edildiği öğrenildi. Alemdağ Polis Merkezinde bulunan Seda Nur Koca'nın, köpeğin vurulmasının ardından kardeşiyle telefonda konuşurken bekçiler hakkında hakaret içerikli kelimeler kullandığı ve bu konuşmanın ekipler tarafından tutanak altına alındığı da öğrenildi. Görevli bekçi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatılırken Seda Nur Koca hakkında ise, görevli memura hakaretten işlem yapıldı.

"BESLEDİĞİM BOBİ BENI KURTARDI"

Olayı anlatan Seda Nur Koca, "Vurulan köpeği mahallemizde besliyorduk. 16 Mart günü kardeşimle iftarımı yaptım. Köpeklerimizi yürüyüşe çıkardık. Saat 21.00 sıralarında köpeklerimizi de yürüyüşe çıkarttık ve de gece 00.00 civarı eve dönüyorduk. Eve dönerken bir sarhoş tarafından rahatsız edildik ve sarhoş benim üzerime yürüdü. Beni darbetti, bacağımda şu an hala izleri var. Bulaşmak istemedik. Köpeklerimize, oradaki iş yerlerinin borusunu çıkartarak fırlattı. O boruyu fırlatınca kardeşim ve ben tepki gösterdik, 'Köpeklerimizle ne yapıyorsun?' diye. O vurulan köpeği de biz besliyorduk Bobi'yi. Baktım kardeşimle adam bayağı bir yaklaştılar. Sarhoş kardeşimin üzerine yürüyor. Kardeşim de daha reşit bile değil, küçük kız çocuğu. Onlar yaklaşınca ben direkt araya girdim. Kardeşime bir zarar gelmesinden çok korktum. Video çekiyordum o esnada. Ben videoyu kardeşime verdim. 'Ablacığım sen videoyu çek' dedim kardeşimin üzerine gelmesini engellemek için. Sarhoş benim de üzerime yürümeye başladı. Bize hakaretler etmeye başladı. Yerden kalası aldı. Kalası salladı biz geriye çekildik. Ondan sonra tekrar salladığında kalas benim bacağıma geldi. Benim bacağım şu an yaralı ve morarmıştı. Polis ekiplerini aramıştık ama tam konumu belirtemediğimiz için tam mahallenin adını bilemediğimiz için polis ekipleri biraz geç geldi. Sonra bize saldırdığında etrafta kimse yoktu ve benim beslediğim Bobi, masum can katledilen can o beni kurtardı " dedi.

"ADAMI MONTUNDAN ÇEKEREK BİZDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI"

Konuşmasına devam eden Koca, "Sarhoş benim üzerime doğru geldiğinde ben sarhoşun elinden kalası almak için kalası tutuyorum. Montundan çekiyor adamın. Montundan çekiyor ve bana yaklaşmasını engelliyor. Sonra pantolonundan da çekti. Köpek asla ısırmadı ve sarhoş köpeğimin ısırdığını iddia etti. Bekçi tarafından vurulan sokak köpeği Bobi bizi kurtardı. Etrafta kimse yoktu. Gerçekten bize Bobi yardım etti ve adamı asla ısırma sözkonusu değildir. Sadece montundan çekerek bizden uzak tutmaya çalıştı. Adam 6-7 defa pantolonu indirdi. Bana dedi ki 'Bak bacağıma köpek beni ısırdı' dedi. Bacağında gerçekten hiçbirşey yok. Bir ara döndüm baktım, bacağında hiçbirşey yok. Kardeşim 'Abla sarhoş kaçıyor' dedi. Biz o esnada sarhoşu takip ettik. 'Dur kaçamazsın' dedim. Biz sarhoşu kovalarken yolda 3 tane kadına denk geldik. Onlar da köpeklerini gezdiriyorlardı. Onlardan yardım istedik. Polis ekipleri geldi. Ben sarhoştan şikayetçi olmak için karakola ekiplerle beraber geçtim. Bobi, bekçi tarafından vurulmuş, olaya kardeşim ve olay yerindeki arkadaşlarım da şahit olmuştur. Şu an köpeğin sağlık durumu çok kritik. 3 gündür yoğun bakımda ve kurşun hala köpeğin sırtında. Başından girmiş, sırtında kalmış kurşun. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Sessiz kalmayalım istiyoruz." diye konuştu.

Seda Nur Koca'ya yardım eden mahalle sakini Sinem Yağmur Ekşi ise, "Köpeğe vurmak yerine köpeği havaya ateş edip korkutabilirdi; ama demek vurmayı tercih etmiş." dedi. (DHA)