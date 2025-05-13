Bakan Kacır'dan PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama: Sürecin başarıyla tamamlanması, Türkiye’nin yükselişini hızlandıracak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin desteği ve kararlı duruşuyla hayata geçen Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda tarihi bir adım. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, Türkiye’nin kalkınmasını ve yükselişini hızlandıracak. Bu süreç, sadece ülkemiz için bir kazanım değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir fırsat niteliğinde. Şimdi 86 milyon hep birlikte, tek yürek, omuz omuza, büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.