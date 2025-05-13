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Yeni papanın Türkiye planı! İznik'e geliyor

13.05.2025 - 01:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yeni papanın Türkiye planı! İznik'e geliyor

Papa 14'üncü Leo'nun Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Selefi Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü için İznik'i ziyaret etme isteğini yerine getiremediği hatırlatılan Papa Leo, kendisinin bu taahhüdü yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi.

Birinci İznik Konsili, tüm Hristiyan mezhepleri tarafından bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. 325 yılında düzenlenen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

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