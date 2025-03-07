 Kadın şoför yıllardan beri şehirler hatta otobüs sürüyor

Mesafe tanımaksızın direksiyon başında şehir şehir dolaşarak mesleğini başarıyla icra eden iki çocuk annesi Atabek, kendisi gibi kadın şoförlerin daha çok yollarda olmasını istiyor.

Fatma Şahin Atabek, mesleğine başlama hikayesini, mesleğinin zorluklarını ve bir kadın olarak uzun yol şoförlüğü yapmasıyla ilgili deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

Diğer kadın şoförlerin aksine bu mesleğe bir çocukluk hayali olarak başlamadığını belirten Atabek, şoförlüğün Samsun'daki sınırlı iş imkanlarından birisi olduğunu, bu şehrin ilk kadın otobüs şoförü olabilme fikrinin kendisini cezbettiğini söyledi.

Atabek, araba kullanmayı sevdiğini, seyahat etmekten keyif almasının bu mesleğe girişinde önemli etken olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük araç neden kullanamayayım ki diye düşünerek ehliyetimi büyüttüm. Çeşitli iş olanakları başvurularım oldu. İlk önce havalimanında yolcu servisinde çalışmaya başladım. Tabii bu bir ilkti. Ön yargılar… Bunları kırmak bayağı uzun sürdü. Şu anda kırabilmiş miyiz bilemiyorum. Hala bazı ön yargılar devam ediyor bize karşı ama abartılmıyor, en azından normalleşti diyebiliriz."

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"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

Çevresindekilerin otobüs şoförlüğü yapma fikrine ilk duyduklarında şaşırarak veya karşı çıkarak karşılık verdiğini dile getiren Atabek, kendisinin de onlara, "Küçük araç herkes kullanıyor. Ben farklı olmak, farkındalık oluşturmak istiyorum." diye yanıt verdiğini aktardı. Atabek, bu kararlılığı sayesinde kendisine karşı çıkanlardan da ilerleyen zamanlarda destek görmeye başladığını söyledi.

Yola ilk çıktığı zamanlarda hem trafikteki şoförlerin hem de otobüsteki yolcuların gözlerinin üzerinde olduğunu, bu durumun ilk başlarda kendisini zorladığını ancak alıştığını aktaran Atabek, "Etraftakilerin 'Aa bayan şoför.' fısıldaşmalarını, şaşırmalarını duyuyorum. Bazen tedirginlik seziyorum yolcularımız arasında ancak varış noktasına geldiğimiz zaman, 'Bindiğimizde tedirgin olduk ama sonrasında rahatladık.' ifadelerini çok duyuyoruz. Bu toplumsal ön yargının kırılmasını ve yollardaki kadın şoför sayısının artmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kendisini gören pek çok kişinin "Zor olmuyor mu?" ya da "Bu kadar büyük bir araçla nasıl başa çıkabiliyorsun?" gibi sorular sorduğuna değinen Atabek, kadınlara ilham olup cesaret vermek, erkek egemen olarak görülen meslekteki toplumsal ön yargıları kırmak istediğini belirtti.

Atabek, unutamadığı anlarla ve olumlu tepkilerle de karşılaştığına vurgu yaparak, şunları paylaştı:

"Bir tane yolcum vardı, bir numarada oturuyordu. Bütün araba uyuyor ama beyefendi uyumuyor. Herhalde bir hata yaptığımı düşündüm. Varış noktamıza geldiğimizde beyefendi, 'İsminiz ne?' dedi. Ben hemen 'Eyvah.' dedim, ismimi söyledim. Beyefendi meğerse bir askeri personelmiş, otobüsle yolculuk yapmayı tercih ediyormuş. Bana, 'Hayatımda gittiğim en güzel, en keyifli yolculuktu diyebilirim.' demişti. Her şeye vakıf olduğumu söylemişti, bu beni onurlandırdı. Bir keresinde de bir arama noktasında jandarma komutanımızın beni görünce, 'Asfaltlar çiçek açıyor. Sizleri görünce böyle düşünüyorum.' demesi gerçekten çok gurur vericiydi. Bunlar sizin yoldan kopmamanıza sebep oluyor. Tüm zorluklara karşı bunları duymak motive ediyor."

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Bu mesleğe ilgi duyan tüm kadınlara çağrıda bulunan Atabek, "Bu mesleğe gönül verin. Mesleğimiz bizlerin sayısı arttıkça daha da güzelleşecek, daha da saygın hale gelecek." dedi.

"ASFALTIN ÇİÇEKLERİDİR ONLAR"

Atabek'in seferinde görevli diğer otobüs şoförü İrfan Ördek ise 43 yıldır bu mesleği yaptığını, kadın şoförlerin sayısının yeni yeni artmaya başladığını, onlara kendilerinin de alışmaya başladığını ve çok olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kadın şoförlerin sayısının artmasının otobüslerdeki standartların yükselmesine katkı sağladığını vurgulayan Ördek, şöyle devam etti:

"Çok önceden insana bir tuhaf geliyordu. Artık alıştık ve aslında daha da iyi oldu onların bu mesleğe girmeleri. Ne kadar tecrübeli olursak olalım onların bakış açısını, dikkatini görebiliyor, eğitim alıyoruz, biz de onlara tecrübelerimizle katkı sağlıyoruz. Çok güzel oluyor aslında bayanlarla çalışmak. Dürüstler, temizler. Bizde de temizlik çok önemli arabada çünkü aynı yerde yatıp kalkıyoruz, insan taşıyoruz ve hijyen çok önemli."

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"Asfaltın çiçekleridir onlar." diyen Ördek, "Yollar onlarla daha bir güzelleşiyor. Çok memnunuz, inşallah sayıları artar." ifadesini kullandı.

Atabek'in kullandığı otobüste yolculuk yapan Hülya Atik Özpolat ise ilk defa kadın tarafından kullanılan otobüste seyahat ettiğini söyledi.

Çalıştığı bankacılık sektöründe çok fazla kadının çalıştığını ancak taşımacılıkta yeteri kadar istihdamın bulunmadığına dikkati çeken Özpolat, Atabek'in kullandığı otobüsü görünce önce şaşırdığını, sonrasında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Özpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınları her sektörde görmek hoşuma gidiyor. Daha güvende hissediyorum kendimi. Şoförlük kadının yapamayacağı varsayılan rollerden biri. Erkeklerle çalıştığımızda aynı işi yaparken kadın olmamızdan dolayı bazen dezavantajlar yaşayabiliyoruz. Özellikle şoförlükte daha zor. Bazen beden gücü, bazen dayanıklılık istediği için bir kadını görmek beni şaşırttı ancak mutlu da etti. Fatma hanım nasıl uyumlu çalışma arkadaşı olunabileceğini, kadınların neler başarabileceğini hepimize gösteriyor. Tebrik ediyorum."