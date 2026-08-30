Kadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" denildi.