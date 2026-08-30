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GündemKadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu
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Kadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu

30.08.2026 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’da kadın müşterilerin gizlice çekilerek sosyal medya platformlarında paylaştığı iddia edilen güzel merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

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Kadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu
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Kadın müşterileri gizlice çekmişti! Güzellik merkezinin faaliyetleri durduruldu

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