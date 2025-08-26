Kadın kooperatifinden lavanta hasadı! Doğal ürün üretimi başladı

Haberin Devamı

Kooperatif, hasada ilk olarak Ardanuç'un Aşıklar köyünde başladı. İmece usulü gerçekleştirilen çalışmalar toplamda dört köyde, 40 dönümlük arazide devam edecek. Hasat edilen lavantaların yağı distilasyon yöntemiyle çıkarılarak farklı temizlik ve kozmetik ürünlerine dönüştürülecek.

Lavanta hasadına Artvin Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Sinem Han ile İhtiyaç Haritası ortağı ve İnogar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saraca da katıldı. Saraca, üretime kadınların öncülük etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak "Köyden kente göçün tersine dönmesi için fırsatlar sağlanıyor. Bu dayanışma ulusal ve uluslararası etkileşim bulacaktır" dedi.

Kooperatif Başkanı Nurice Aydın ise imece kültürünün önemine dikkat çekerek "Bugün Aşıklar Köyü'nde lavanta hasadı yapıyoruz. Yarından itibaren lavantaların yağını çıkararak sabun, kolonya, yüzey temizleyici ve deterjan üreteceğiz. 28 Ağustos'ta Erzurum'daki fuarda hem ürünlerimizi hem de taze lavanta demetlerimizi vatandaşlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.