Kadın polislerin yeni mesaisi: Sahilde broşür dağıttılar

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yaz sezonunda yoğunluk yaşanan Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Sahili'nde vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kadın polis ekipleri, sahil bandı, kumsal ve bölgedeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Ekipler, hem vatandaşları hem de sahil esnafını çevre temizliği, kamu düzeni, gürültü kirliliği ve Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanabilecek idari yaptırımlar konusunda bilgilendirdi.