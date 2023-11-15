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Kadıköy'den Kartal'a kadar bisikletli kadını takip eden tacizci için flaş karar

Kadıköy’de bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K. Tutuklandı.

15.11.2023 - 15:32 |
Kadıköy'den Kartal'a kadar bisikletli kadını takip eden tacizci için flaş karar

Olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı.

Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Ersin Naci K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kadıköyden Kartala kadar bisikletli kadını takip eden tacizci için flaş karar

Ersin Naci K., tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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