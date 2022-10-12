Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü! Kendisi ihbar eden abisinden intikam alma hırsı sonu oldu

Hafta sonu Kadıköy'de 3 katlı binada meydana gelen büyük bir patlama yaşandı. Öncelikle doğal gaz patlaması olabileceği düşünüldü. Fakat yetkililerden gelen açıklamaya göre binada doğal gaz sisteminin olmadığı belirlendi.

Neden bu araştırmalar yapıldı? Çünkü akıllara bu işin arkasında terör şüphesi olabileceği üzerinde duruluyordu. Çeşitli aramalar ve detaylandırmalar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün açıklamasını yaptı, "Terör bağlantısı tespit edilmedi" dedi. Ama Bakan Soylu, evde havai fişek yapımında kullanılan, bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğunu da söyledi.

Öte yandan patlamanın yaşandığı binanın yıkımına bugün başlandı. Binada iş makinesiyle yıkma çalışmaları yürütüldüğü görüldü.

SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

CNN Türk muhabiri Samet Güner son bilgileri aktardı; Pazar akşamı Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi'nde patlama sesleri duyulmuştu. O patlamanın ardından biri çocuk üç kişinin öldüğü tespit edilmişti. Aslında patlamanın sırrı çözüldü diyebiliriz.

1998'de İsviçre'de 4 kişiyi öldürüp Türkiye'ye kaçan abisinin ihbarıyla yakalanınca yıllarca hapis yatan bina sahibi Mustafa Karahan'ın intikam hırsının neden olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Karahan TİKKO davasından 7 yıl hapis yatmış, 1989 yılında ise kaçak yollarla İsviçre'ye gitmişti. İsviçre'de de tarih 1998'i gösterdiğinde başkent Bern'deki Safari adlı Türk restoranında peş peşe silah sesleri yükselmiş 4 maskeli saldırgan saldırmış ve 4 kişi İsviçre'de hayatını kaybetmişti. Daha sonra Mustafa Karahan o saldırganların arasında olduğu tespit edildi. Mustafa Karahan daha sonra ise Türkiye'ye kaçmıştı.

İsviçre polisi ise araştırmalarını bırakmadı. Araştırmalarda bir kan dokusundan Mustafa Karahan'ın o Bern'deki saldırganlardan biri olduğu tespit edildi. Hemen Türk yetkililerle irtibata geçildi. Mustafa Karahan'ın iadesi talep edildi. O andan itibaren aslında Mustafa Karahan bir kaçak durumundaydı. Daha sonrasında ise 2012 yılında ağabeyi ihbar etti ve Karahan İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Türkiye, İsviçre'ye iade etmedi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve Mustafa Karahan'ın birden fazla kişiyi öldürmek suçundan müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi.

Mustafa Karahan hapse girdi ve 2019 yılına kadar kaldığı cezaevinde sıhhi tesisatçılığı da öğrenmişti. Çıktıktan sonra sıhhi tesisatçılık yaptı ve Özbekistanlı Anvarjon Kadirov ile çalışmaya başladı. Patlamanın olduğu binada Özbekistanlı yardımcısıyla birlikte kalıyordu. Özbekistanlı yardımcısının çocuğu ve babası da yanlarındaydı.





SÜREÇ NASIL OLDU?

İddialara göre; Musfata Karahan abisinden ve ailesinden intikam almak için havai fişeklerin barutlarını biriktiriyordu. İşte patlamanın olduğu evde havai fişeklerin barutlarını biriktirirken pazar akşamı bir havai fişeğin barutunu çıkardı. Fitili ise bir anda alev almasıyla birlikte oradan kaçamadı. Sonuçta bu patlama yaşandı.

Üç patlama yaşandı. O patlamaların nedenlerinden biri. Biri havai fişeğin patlaması. Ardından evden bulunan oksijen tüpünün ve diğer bir tüpün patlamasıyla üç patlama yaşandı. Bir intikamın nedeni son olarak bu patlamaya kadar uzandı.