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GündemKadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınmışlardı: Esila Ayık ve 2 kişiye tahliye
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Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınmışlardı: Esila Ayık ve 2 kişiye tahliye

15.05.2025 - 13:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınmışlardı: Esila Ayık ve 2 kişiye tahliye

Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan izinsiz gösterilerde gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan haklarında 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istenen Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Kadıköy'de izinsiz protesto gösterilerine katılan Esila Ayık ve bazı kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

KRONİK HASTA

Kronik kalp ve böbrek hastası olan üniversite öğrencisi Esila Ayık ve 2 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis talep edilmişti. Mahkemenin kararıyla Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.

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