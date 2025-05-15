Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınmışlardı: Esila Ayık ve 2 kişiye tahliye

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Kadıköy'de izinsiz protesto gösterilerine katılan Esila Ayık ve bazı kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

KRONİK HASTA

Kronik kalp ve böbrek hastası olan üniversite öğrencisi Esila Ayık ve 2 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis talep edilmişti. Mahkemenin kararıyla Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan tahliye edildi.