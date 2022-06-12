HDP'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 'Gemlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak olanlar, otobÃ¼slerle Bursa'nÄ±n Gemlik ilÃ§esine gitmek Ã¼zere saat 13.00'de KadÄ±kÃ¶y Bahariye Caddesi'nde toplandÄ±. UyarÄ±lara raÄŸmen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti. 70 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

VALÄ°LÄ°KTEN AÃ‡IKLAMA

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n HDP organizesinde Bursa'nÄ±n Gemlik ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek eyleme katÄ±lmak Ã¼zere Sancaktepe, Maltepe ve KadÄ±kÃ¶y ilÃ§elerimizden araÃ§ kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KadÄ±kÃ¶y ilÃ§emizde izinsiz toplu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan ve aralarÄ±nda HDP ve DBP Milletvekillerinin de bulunduÄŸu gruplara, eylemlerinin yasal olmadÄ±ÄŸÄ± ihtar edilerek, gerekli uyarÄ±larda bulunulmuÅŸtur. 2911 SayÄ±lÄ± Yasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil eden eylemlerin durdurulmasÄ±na yÃ¶nelik uyarÄ±larÄ± dikkate almayan, gÃ¶revli memurlara mukavemetle karÅŸÄ±lÄ±k vererek, toplu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte Ä±srar eden ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yapan gruplara mÃ¼dahale edilerek 70 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca gruplarÄ± provoke ederek, gÃ¶revli polis memuruna yumruklu saldÄ±rÄ±da bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtur" ifadelerine yer verildi. Â

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