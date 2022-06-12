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KadÄ±köy'de izinsiz yürüyüÅŸe polis müdahalesi: 70 gözaltÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de dÃ¼zenlenen izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe polis mÃ¼dahale etti. Ä°stanbul ValiliÄŸi, polisin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba mÃ¼dahale edilerek 70 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revli polis memuruna yumruklu saldÄ±rÄ±da bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.Â

12.06.2022 - 22:29 | | Gamze ÅžÄ°MÅžEK-Ramazan EÄžRÄ°/ Ä°STANBUL, (DHA)
KadÄ±köy'de izinsiz yürüyüÅŸe polis müdahalesi: 70 gözaltÄ±

HDP'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 'Gemlik YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak olanlar, otobÃ¼slerle Bursa'nÄ±n Gemlik ilÃ§esine gitmek Ã¼zere saat 13.00'de KadÄ±kÃ¶y Bahariye Caddesi'nde toplandÄ±. UyarÄ±lara raÄŸmen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak isteyen gruba polis mÃ¼dahale etti. 70 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

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VALÄ°LÄ°KTEN AÃ‡IKLAMA

Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n HDP organizesinde Bursa'nÄ±n Gemlik ilÃ§esinde dÃ¼zenlenecek eyleme katÄ±lmak Ã¼zere Sancaktepe, Maltepe ve KadÄ±kÃ¶y ilÃ§elerimizden araÃ§ kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ve izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KadÄ±kÃ¶y ilÃ§emizde izinsiz toplu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan ve aralarÄ±nda HDP ve DBP Milletvekillerinin de bulunduÄŸu gruplara, eylemlerinin yasal olmadÄ±ÄŸÄ± ihtar edilerek, gerekli uyarÄ±larda bulunulmuÅŸtur. 2911 SayÄ±lÄ± Yasaya aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil eden eylemlerin durdurulmasÄ±na yÃ¶nelik uyarÄ±larÄ± dikkate almayan, gÃ¶revli memurlara mukavemetle karÅŸÄ±lÄ±k vererek, toplu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte Ä±srar eden ve taÅŸkÄ±nlÄ±k yapan gruplara mÃ¼dahale edilerek 70 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca gruplarÄ± provoke ederek, gÃ¶revli polis memuruna yumruklu saldÄ±rÄ±da bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtur" ifadelerine yer verildi. Â 

KadÄ±kÃ¶yde izinsiz yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe polis mÃ¼dahalesi: 70 gÃ¶zaltÄ±

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