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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu anlar! Etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından...

İstanbul'da Kadıköy- Tavşantepe metrosunda korku dolu anlar yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda bir erkek elindeki bıçakla bir kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

25.11.2021 - 07:45 | | DHA
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu anlar! Etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından...

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda vatandaşları dehşete düşüren anlar yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen Metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu anlar Etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından...

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından vagondan indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar vagona binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" diye bağırdı. Saldırgan daha sonra vagon kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu anlar Etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından...

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