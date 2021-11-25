Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet dolu anlar! Etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından...

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda vatandaşları dehşete düşüren anlar yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen Metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından vagondan indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar vagona binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" diye bağırdı. Saldırgan daha sonra vagon kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.