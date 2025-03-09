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Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili mahkemeye sevk edildi!

09.03.2025 - 15:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili mahkemeye sevk edildi!

Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadelerinden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kurtuluş adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma', 'İfade özgürlüğünün engellenmesi', 'Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili mahkemeye sevk edildi

Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

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