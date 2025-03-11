Kaçakçılıkla mücadelede 5 yıl! 2018’den bu yana 8.967 eser yurda geri dönüş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı değerlendirmede, “2018’den bu yana yaklaşık 8.967 eseri ait olduğu topraklara geri getirdik. Kültürel mirasımıza sahip çıkma sorumluluğuyla, kaçırılan her eserimizin izini sürmeye devam edeceğiz,” dedi.

Bu kapsamda, dünya genelinde gerçekleştirilen iş birlikleri, hukuki süreçler ve bilimsel çalışmalarla birçok önemli eser ülkemize iade edilmiştir.

İşte son yıllarda Türkiye’ye kazandırılan en dikkat çekici 10 eser:

ÇİNGENE KIZI MOZAİKLERİ (ABD)

Bowling Green Devlet Üniversitesi’nden iadesi sağlanan mozaik panolar, Zeugma’nın kayıp parçaları arasında yer almakta olup Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmektedir.

ROMA DÖNEMİ ZEUGMA KÖKENLİ STEL (İTALYA)

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, Antik Yunanca yazıtı ile dikkat çeken bu mezar steli, Venedik Kültürel Miras Koruma Birimi’nin iş birliğiyle ülkemize kazandırılmıştır.

KİLİYA TİPİ İDOL (ABD)

Sanat tarihçileri tarafından modern sanata ilham kaynağı olduğu belirtilen 6 bin yıllık bu figür, Shelby White Koleksiyonu’ndan el konularak Türkiye’ye getirilmiştir.

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MUSTAFA DEDE TARAFINDAN İSTİNSAH EDİLEN KUR’AN-I KERİM (İNGİLTERE)

Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede tarafından yazılmış, 16. yüzyıla tarihlenen bu değerli Mushaf, titiz takip sonucu ülkemize iade edilmiştir.

ROMA İMPARATORU LUCİUS VERUS HEYKELİ (ABD)

Bubon Antik Kenti’nden yasadışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen bu insan boyutundaki nadir bronz heykel, Manhattan Bölge Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde Türkiye’ye geri dönmüştür.

EROS BAŞI (İNGİLTERE)

Sidamara Lahdi’nin eksik parçası olan bu heykel başı, Victoria & Albert Müzesi ile yürütülen başarılı diplomatik müzakereler sonucunda lahitle yeniden buluşturulmuştur.

ŞİLE BOZGOCA CAMİİ KİTABESİ (HOLLANDA)

Osmanlı dönemine ait bu önemli kitabe, uluslararası hukuki girişimler sonucunda Türkiye’ye getirilmiş ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

BOUBON ANTİK KENTİ KÖKENLİ BRONZ KADIN BÜSTÜ (ABD)

M.S. 2. yüzyıla tarihlenen, sanatsal detaylarıyla öne çıkan bu bronz büst, ABD’de yürütülen titiz araştırmalar ve hukuki süreçlerin ardından ait olduğu topraklara dönmüştür.

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ADANA ULU CAMİİ ÇİNİSİ (İNGİLTERE)

Bonhams Müzayede Evi’nde satışa çıkarılan ve 2003 yılında çalındığı tespit edilen bu Osmanlı dönemi çinisi, müzayede sürecinde müdahale edilerek Türkiye’ye kazandırılmıştır.

KYBELE ADAK HEYKELİ (ABD)

Bereket ve bolluğun sembolü olan bu Kybele heykeli, 1960’lı yıllarda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmış ve ABD’de dava süreci tamamlanarak ülkemize iade edilmiştir.