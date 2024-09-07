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Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi; 1 işçi öldü

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Hasan Yılmaz (51), yaşamını yitirdi.

07.09.2024 - 18:00 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi; 1 işçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak bir maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Hasan Yılmaz, yaşanan göçük sonrası toprak ve taş yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye, polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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