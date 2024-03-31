Kaç tane büyükşehir var 2024? CHP kaç büyükşehir kazandı, kaç büyükşehir belediyesini CHP aldı? Büyükşehir belediyeleri hangi partide?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayımı devam ediyor. İlk gelen sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP adayları önde gidiyor. Peki, CHP kaç büyükşehir kazandı, kaç büyükşehir belediyesini CHP aldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlıklarını hangi parti ve adayların kazanacağı merak edilirken, CHP’nin kaç büyükşehir belediyesi aldığı da sorgulanan konu başlıklarından biri oldu.
İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı AK Partili adayı Murut Kurum ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İBB eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi adayı (YRP) Mehmet Altınöz, Saadet Partisi adayı Birol Aydın ve Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yarıştı.
KAÇ TANE BÜYÜKŞEHİR VAR?
Türkiye’de 30 büyükşehir var.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİ İLLER?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
CHP KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI, KAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ CHP ALDI?
31 MART YEREL SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİRLERİ SORGULAMA