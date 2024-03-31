Kaç tane büyükşehir var 2024? CHP kaç büyükşehir kazandı, kaç büyükşehir belediyesini CHP aldı? Büyükşehir belediyeleri hangi partide?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlıklarını hangi parti ve adayların kazanacağı merak edilirken, CHP’nin kaç büyükşehir belediyesi aldığı da sorgulanan konu başlıklarından biri oldu.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı AK Partili adayı Murut Kurum ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İBB eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi adayı (YRP) Mehmet Altınöz, Saadet Partisi adayı Birol Aydın ve Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yarıştı.

KAÇ TANE BÜYÜKŞEHİR VAR?

Türkiye’de 30 büyükşehir var.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİ İLLER?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Haberin Devamı

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

CHP KAÇ BÜYÜKŞEHİR KAZANDI, KAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ CHP ALDI?

31 MART YEREL SEÇİMLERDE BÜYÜKŞEHİRLERİ SORGULAMA