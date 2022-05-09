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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? 9 Mayıs Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ve kabine toplantısı detayları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Mayıs ayının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ne zaman toplanacağı araştırılıyor. Sığınmacılarla, sınır içi ve sınır dışı operasyonların gündem olacağı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı saat kaçta, Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş ne zaman?

09.05.2022 - 09:15 |
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? 9 Mayıs Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması ve kabine toplantısı detayları

Mayıs ayının ilk kabinesi toplanıyor. Kabine Toplantıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Beştepe'de Bakanların katılımı ile yapılacak. Asgari ücrete ek zam, 3600 ek göstergeyi ve emekli aylıklarına iyileştirme bekleyenler Kabine Toplantılarını yakından takip ediyorlar. Peki, Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı saat kaçta? millete (ulusa) sesleniş konuşması ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’nın 9 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00'da başlaması bekleniyor. 

KABİNE TOPLANTISI SONRASI MİLLETE SESLENİŞ NE ZAMAN?

Saat 15.00’te toplanması beklenen Kabine Toplantısı’nın sonrası millete seslenişin ise saat 19.00 gibi yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması, 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı, ekonomideki son gelişmelerin gündeme geleceği bekleniyor.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

 

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