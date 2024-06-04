KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, bugünkü kabine toplantısında alınan kararlar neler?

Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı 4 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.(TRT Haber)

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kabine toplantısı henüz başlamadı, daha önceki kabine toplantıları göz önünde bulundurulduğunda kararların akşamüzeri açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı