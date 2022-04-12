Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında emekli ikramiyesi zammı görüşülecek mi?

Kabine toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrildi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kritik gündemle toplanıyor. Ramazan ayının başından beri milyonlarca emeklinin gündeminde olan emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammın Kabine toplantısında görüşülmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşı ile KDV indirimi ile ilgili adımların ekonomideki yansımalarının değerlendirilmesi, ilgili Bakanlıkların konu hakkında sunum yapmaları bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında emekli ikramiyesi artışı görüşülecek mi? İşte Kabine toplantısının gündemi…

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Saat 16:00’da toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Türkiye’nin arabuluculuk girişimleri hem de sahadaki gelişmeler hakkında bakanlarla değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz’deki mayın riski ile Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında Akdeniz’de oluşturulması planlanan yeni enerji koridorunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTAR MI?

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise ekonomi. Enflasyonla mücadelenin yanı sıra "bin 100 lira" olan emekli ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı da gündeme gelecek. 2018 yılında uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak her bayramda veriliyordu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak arttırılan bayram ikramiyesinde enflasyon nedeniyle bir artış beklentisi oluştu. Sosyal Güvenlik Kurumu da ödeme takviminde nisan ayının sonu olarak hazırlık yaparken, artış için de yasal düzenlemenin Meclis’e gelmesi bekleniyor. Beklentiler emekli bayram ikramiyelerinin 1500 ila 1750 TL arasında olacağı yönünde. Ankara kulisleri ve ekonomi kaynakları bu rakamı telaffuz ederken, bu durumun tekrar yaşanmaması içinde yasal düzenlemeye bazı hükümlerin konulması niyetinin de olduğu belirtiliyor. Buna göre, emekli bayram ikramiyelerinin her yıl enflasyon oranları baz alınarak arttırılmasına yönelik bir maddenin düzenlemeye eklenmesi de gündemde olan konular arasında yer alıyor. Bundan sonraki artışların da enflasyona endekslenmesi yönünde kararın bugün alınabileceği bekleniyor. Kabine toplantısında nihai karar alınırsa yeni ekonomi paketi ile ilgili düzenleme içinde emekli ikramiyeleri de yer alacak ve kısa zamanda Meclis’e gelecek. Önümüzdeki hafta komisyonda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Nisan ayının son haftasında ödemelerin yapılması bekleniyor.