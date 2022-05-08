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Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplatısının gündeminde hangi konular var?

Milyonların gözü Kabine toplantısında! Bayramın ardından gerçekleştirilecek ilk Kabine toplantısında gündem 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesi olacak. Son haftalarda tartışılan konuların başında gelen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili çalışmalar kritik toplantıda değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı Kabine toplantısı ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplatısının gündeminde hangi konular var? İşte detaylar…

08.05.2022 - 18:56 |
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplatısının gündeminde hangi konular var?

Ramazan Bayramı tatilinin ardından milyonların gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Son haftalarda siyasilerin tartıştığı Suriyeli sığınmacılar toplantının ana gündemini oluşturuyor. 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesi Kabine’de etraflıca değerlendirilecek. Ekonomideki son gelişmeler de Kabine’de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplatısının gündeminde hangi konular var? İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine toplantısı yarın 9 Mayıs’ta yapılacak. Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler var.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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