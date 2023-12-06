GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular...
ABONE OL

Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantıda kritik başlıklar masada olacak.

06.12.2023 - 15:55 |
Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Kritik toplantı Beştepe'de başladı. Toplantının gündeminde Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE OLACAK

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Borsa İstanbul için uzmanlardan kritik tavsiyeler: Bu varlıklara yatırım daha makul!

    Borsa İstanbul için uzmanlardan kritik tavsiyeler: Bu varlıklara yatırım daha makul!

    Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular...

    Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular...

    Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti! Bakan Koca: Sevenlerine başsağlığı diliyorum

    Tarihçi yazar Mustafa Çalık hayatını kaybetti! Bakan Koca: Sevenlerine başsağlığı diliyorum