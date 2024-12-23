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Kabine toplantısı başladı! Gündem asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Kabine toplantısının gündeminde, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

23.12.2024 - 15:40 |
Kabine toplantısı başladı! Gündem asgari ücret

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

SURİYE'DE SON DURUM

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek. Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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