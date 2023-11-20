Kabine toplanıyor! Milyonlarca emekli bekliyor: Maaş zammı ve ikramiye

Son toplantısını 31 Ekim’de yapan Kabine üyeleri bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek ve emekli maaşlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar da gözden geçirilecek. Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. 11-14 Kasım tarihleri arasında 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de ek düzenleme yapılması talimatı vermişti.

Kabinede ayrıca Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik kanlı saldırılarının durdurulması amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler de masaya yatırılacak. Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmelerinde ve yurt dışı ziyaretlerinde acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek. Toplantıda terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum da ele alınacak.

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ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ RAKAM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23 olurken, politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 37,80 oldu. Peki bu durumda en düşük emekli maaşı ne kadar olur? Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yüzde 68 civarındaydı. Şu anda beklenti anketi 67.23’e geriledi. Merkez Bankası’nın ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 civarında.

Asgari ücret ve diğer ücretleri belirlemeye ilişkin ilerleyen süreçte hedef enflasyona geçilecek. Şu anda enflasyon farkı artı refah payı şeklinde ücretlere bir artış olacak. Son aylarda enflasyonda düşüş var ancak kasım ve aralık aylarında doğal gaz ve elektrik noktasında ciddi bir enflasyon artışı olacağını düşünüyoruz. Sene sonu enflasyonunun yüzde 70’e yaklaşacağını tahmin ediyoruz.

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YIL SONU ENFLASYONU İÇİN SON 2 VERİ KALDI! MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLUR?

Şu anda 4 aylık enflasyon verisi yüzde 29.41 civarında. İki aylık veri kaldı ve burada aylık yüzde 4’lük bir enflasyon çıkarsa yüzde 38-39 civarında altı aylık enflasyon farkı çıkacaktır.

SSK, Bağkur emeklileri yüzde 38-39 civarında enflasyon farkı alacaklar. Memur emeklileri de toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacaklar. Toplamda bütün emeklilere yüzde 50’ye yakın artış bekliyoruz.

ENFLASYONA EK REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Yüzde 38-40 civarında enflasyon farkı bekliyoruz. Memurlara toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 9’luk fark var. Bu da yüzde 47’lere tekabül edecek. Refah payı ile birlikte ben yüzde 50’ye yakın artış olacağını düşünüyorum.

Son yıllarda SSK, Bağkur ve memur emeklilerine aynı oranda zam yapıldı. O nedenle yüzde 50’ye yakın artışın bütün emeklilere yapılacağını düşünüyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL. Nisan ayında artışla beraber 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarıldı ancak temmuz ayında artış olmadı. Sene başı itibarıyla ciddi artış yapılmasını bekliyoruz.

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Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 88’ine tekabül ediyordu. Bu yüzde 66 seviyelerine indi. Eğer asgari ücret düzeyi 16 bin TL civarına çıkarsa burada en düşük emekli maaşı ile aradaki fark açılacaktır. Şu anda 12.250-12.500 TL civarında en düşük emekli maaşı olmasını öngörüyoruz.

Bunu yaparken de en düşük emekli maaşının kök maaşa sabitlenmesini bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak oransal zamda en düşük emekli maaşına en yüksek oranda zam yapılmasını temenni ediyoruz. O sebeple en düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi gerekiyor.”