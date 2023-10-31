GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
ABONE OL

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Türkiye’nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler ile memur ve emekli zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

31.10.2023 - 07:52 |
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'deki masumlara karşı tarihin en kanlı ve vahşi saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.
Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

 

GÜNCEL HABERLER

Tarım Kredi'den yeni indirim açıklaması! 4 bin 10 noktaya ulaşacak

Tarım Kredi'den yeni indirim açıklaması! 4 bin 10 noktaya ulaşacak

Gazze'den son dakika haberleri... Rehinelerden Netanyahu'ya tepki! İsrail'den çok sert İran açıklaması

Gazze'den son dakika haberleri... Rehinelerden Netanyahu'ya tepki! İsrail'den çok sert İran açıklaması

28 ilde Kahramanlar Operasyonu! Bakan Yerikaya detayları açıkladı

28 ilde Kahramanlar Operasyonu! Bakan Yerikaya detayları açıkladı