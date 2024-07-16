Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun olacak.

Beştepe'deki kabine toplantısının gündeminde ekonomideki son gelişmeler var. Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyonda ibre aşağıya döndü. Toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık da terörle mücadele operasyonları. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alınacak.

Suriye ile normalleşme süreci de gündemde olacak

Suriye ile normalleşme sürecinin de gündemde olması beklenen kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftada yoğun bir diplomasi programı vardı. Kazakistan'daki Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Kabine toplantısında temasları ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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