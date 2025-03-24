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Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

24.03.2025 - 09:59Güncellenme Tarihi:
Kabine bugün Beştepe'de toplanacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomideki son durum ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmalar ve hukuki süreç ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devam eden terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak.

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi ancak beklenen silah bırakma adımını atmaması da masada yer alacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantıda, Suriye meselesi de geniş çaplı olarak ele alınacak. Yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara tarafından ilan edilen geçici anayasa, Türkiye'den Şam'a yapılan üst düzey ziyaretin yansımaları ve ABD'den gelen mesajlar değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca ekonomi programında gelinen aşama gözden geçirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı ile enflasyonun düşürülmesi için alınacak ilave tedbirler ele alınacak.

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