Kabak çekirdeği hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Polatlı ilçesinde buğday ve arpa hasadı gibi kabak çekirdeği dönemi de ekonomik canlılığı açısından büyük önem taşıyor. İlçenin ekonomisine büyük katkı sağlayan kabak çekirdeğinin hasadı başladı. Polatlı Ticaret Borsası tüccarlarından Ali Çinkaya, yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 4 bin ton kabak çekirdeği alımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Çinkaya, kabak çekirdeği hasadının ülke ve ilçe ekonomisi açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, “Ülke genelinde ve Ankara da Farklı noktalarda kurduğumuz alım merkezlerimiz aracılığıyla her yıl binlerce ton kabak çekirdeği alıyoruz. Bu da hem üreticimize kazanç sağlıyor hem de Polatlı ekonomisine büyük katkı sunuyor” dedi.

'FIRSAT SUNUYOR'

Polatlı Ticaret Borsası’nda kabak çekirdeği hasat döneminde işlem hacminin önemli ölçüde arttığını dile getiren Çinkaya, “Ankara ve Polatlı ekonomisine katkı sağlamak en büyük önceliğimiz. Kabak çekirdeği hasadı sadece üreticiler için değil, tüm ilçe ekonomisi için önemli bir fırsat sunuyor, hayırlı olsun” dedi.