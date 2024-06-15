Jeff Bezos’un çılgın projesi: Uzayda bir trilyon insan

Evet, Bezos milyarlarını Amazon'la kazanmış olabilir ama son zamanlarda daha ziyade uzay araştırmaları alanında faaliyet gösteren Blue Origin’e odaklanmış durumda. Washington merkezli şirket NASA’nın Artemis programında kritik bir role sahip.

Konu Dünya'dan uzakta insan yaşamını destekleyen bir dizi fütüristik habitat olunca ilk akla gelen isim Elon Musk. Fakat Bezos’un Musk’ın kızıl gezegen Mars’ta kalıcı bir koloni fikrini bile geride bırakan çok büyük bir hayali var: Uzayda süzülen şehirler kurmak.

Bezos 2023 yılında konuk olduğu Lex Fridman’ın podcast programında bu hayalini şöyle özetliyor:

Güneş sisteminde bir trilyon insanın yaşadığını görmeyi çok isterim ve bu vizyona ulaşmanın tek yolu devasa uzay istasyonları...

Bezos insanların Mars gibi gezegenlerde değil, Güneş sisteminde süzülen dev uzay kolonilerinde yaşadığı bir gelecek tasavvur ediyor. “Gezegen yüzeyleri herkesin sığması için çok küçük” diye ekliyor. Ona göre insanlık bu şekilde gezegeninin değerli kaynaklarını tüketmeden gelişebilir. Dünya'nın sunduğundan daha fazla kaynağa ve ortama erişmemiz gerektiğini savunuyor.

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Aslında Bezos bundan yıllar önce küçük bir izleyici kitlesine ‘Dünya'ya Fayda Sağlamak için Uzaya Gitmek’ başlıklı sunum gerçekleştirmiş ve bu vizyonunu anlatırken bazı görseller kullanmıştı. Kabul etmek gerekir ki bunlar şu aşamada fantastik illüstrasyonlardan başka bir şey değil. Ancak pek çok kişiye göre (Musk'ın SpaceX'i gibi) şirketin uzay yarışındaki hırsına işaret ediyor.

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