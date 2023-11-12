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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da düzenlediği operasyonlarda,18 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

12.11.2023 - 17:56 | | DHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde, 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeklerinin de yer aldığı, uyuşturucu madde depolandığı öğrenilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş, 8 kilo Skunk, 13 gram eroin, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo kokain, 1 kilo Afyon sakızı ve 90 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

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16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan E.G., Ş.Ö., M.H.A., S.A., E.C.G., M.S., H.K., İ.K., D.Y., H.K., A.A., İ.H.D., D.A., N.M.A., İ,A. ve Ö.Ö. isimli 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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 71 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 71 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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