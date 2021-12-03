Jandarma ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±! 1 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda 1900 yÄ±llÄ±k mezar taÅŸÄ±! 5 kiÅŸi yakalandÄ±!

Germencik Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DaÄŸyenikÃ¶y Mahalle MuhtarÄ± H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti.

MÃ¼ÅŸteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletiÅŸime geÃ§erek ÅŸÃ¼phelilerle buluÅŸtuktan sonra mezar taÅŸÄ±nÄ±n gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olduÄŸu kÄ±rsal DaÄŸyenikÃ¶y Mahallesi'ne gitti. Mezar taÅŸÄ±nÄ± gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olduÄŸu yerden Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, Ä°.K. ve E.Ä°'yi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 1 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki mezar taÅŸÄ± incelenmek Ã¼zere AydÄ±n MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. MÃ¼ze yetkililerince; taÅŸÄ±n Roma dÃ¶nemine ait ve 1900 yÄ±llÄ±k olduÄŸu deÄŸerlendirildi. Mezar taÅŸÄ±nÄ±n 120 santim uzunluÄŸunda, 45 santim geniÅŸliÄŸinde, 20 santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda ve Ã¼zerinde kabartmalar bulunduÄŸu da belirtildi. TaÅŸÄ± satmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 ÅŸÃ¼pheli ise jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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