İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama! Başkan Büyükakın: Tatbikattan kaynaklandı, yaralı yok

Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde bir patlama meydana geldi. Rafineri sahasında dumanlar yükselirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, patlamaya ilişkin CNN TÜRK'te açıklama yaptı. Büyükakın, "TÜPRAŞ'ın daha önce planlı bir tatbikatı vardı. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Şu an tamamen kontrol altında. Endişe edilecek bir durum yok. Aldığımız bilgilere göre her şey kontrol altında. Öyle sarsıntı hissedilmedi. 5 km mesafedeyim. " dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, patlama bölgesinden izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

Kontrollü bir tatbikat sonucu bu patlama meydana geldi. Yangının kontrol altına alındığını belediye başkanımız ifade etti. Korku dolu anlar yaşanmıştı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. O noktada patlama meydana geldi. Bina ve çevresindeki evler boşaltıldı. Sarsıntı hissettiklerini ifade ediyorlar. Ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi alınca herkes rahat nefes aldı.

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