İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama! Başkan Büyükakın: Tatbikattan kaynaklandı, yaralı yok
Kocaeli İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sesinin ardından rafineri bölgesine dumanların yükseldiği görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tatbikatta yaşanan olumsuzluktan kaynaklı bir patlama oldu. Yaralanan yok" dedi.
Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'te bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde bir patlama meydana geldi. Rafineri sahasında dumanlar yükselirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN'DAN CNN TÜRK'E AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, patlamaya ilişkin CNN TÜRK'te açıklama yaptı. Büyükakın, "TÜPRAŞ'ın daha önce planlı bir tatbikatı vardı. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk. Şu an tamamen kontrol altında. Endişe edilecek bir durum yok. Aldığımız bilgilere göre her şey kontrol altında. Öyle sarsıntı hissedilmedi. 5 km mesafedeyim. " dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, patlama bölgesinden izlenimlerini şu sözlerle aktardı:
Kontrollü bir tatbikat sonucu bu patlama meydana geldi. Yangının kontrol altına alındığını belediye başkanımız ifade etti. Korku dolu anlar yaşanmıştı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşundan bahsediyoruz. O noktada patlama meydana geldi. Bina ve çevresindeki evler boşaltıldı. Sarsıntı hissettiklerini ifade ediyorlar. Ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi alınca herkes rahat nefes aldı.