İzmit Körfezi'nde korkutan korkutan görüntü!

Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj, bu kez Kocaeli'de kendini gösterdi.

Hobi amacıyla zıpkınla dalış yapan bir vatandaş, İzmit Körfezi'nde müsilajla karşılaştı.

Çektiği su altı görüntülerinde, deniz salyasının yer yer yoğunlaştığı görüldü.