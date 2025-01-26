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İzmit Körfezi'nde korkutan korkutan görüntü!

26.01.2025 - 10:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İzmit Körfezi'nde korkutan korkutan görüntü!

İzmit Körfezi'nde yeniden görülmeye başlanan müsilaj tedirginliğe sebep oldu. Su altı kamerası ile çekilen görüntülerde yoğun deniz salyası olduğu gözlemlendi.

Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj, bu kez Kocaeli'de kendini gösterdi.

İzmit Körfezinde korkutan korkutan görüntü

Hobi amacıyla zıpkınla dalış yapan bir vatandaş, İzmit Körfezi'nde müsilajla karşılaştı.

Çektiği su altı görüntülerinde, deniz salyasının yer yer yoğunlaştığı görüldü.

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