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İzmir'den sonra bir acı haber de Antalya'dan! 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya'nın Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu kardeş 3 genç ölü bulundu.

13.11.2024 - 16:30 | | ANTALYA, (DHA)
İzmir'den sonra bir acı haber de Antalya'dan! 3 kardeş evde ölü bulundu

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8’inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu. Kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce öldükleri belirlenirken, polisin evdeki incelemeleri sürüyor.

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