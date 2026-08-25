İzmir’den geleceğe dijital miras: 3D Kültürpark

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Kültürpark’ın hafızası artık dijital dünyada da yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı üç boyutlu modelle kentin simge alanlarından biri olan Kültürpark, cep telefonlarından ve sanal gerçeklik gözlükleriyle keşfedilebilir hale geldi. Ziyaretçiler; tarihi yapılar, anıtlar, heykeller, ağaçlar, havuzlar ve kent mobilyalarıyla Kültürpark’ın tüm dokusunu dijital ortamda deneyimleyebilecek.



Kültürpark cep telefonunda

Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikeri Erkan Karahan, modelin hazırlanma sürecinde halihazır haritalar, ortofoto görüntüler ve sahada çekilen fotoğraflardan yararlanıldığını belirtti. Karahan, "Kültürpark’ın üç boyutlu modelini oluşturduk. Üç boyutlu model, klasik bir görüntüden farklı olarak bir nesnenin yüksekliği, genişliği ve derinliğiyle dijital ortamda oluşturulmasıdır" dedi.



Ağaç türleri hakkında detaylı bilgi sunuluyor

Modelde Kültürpark’taki ağaçların türleri hakkında da bilgi alınabiliyor. Kullanıcılar, ağaçların Türkçe ve Latince isimlerini görebiliyor. Kültürpark’ın üç boyutlu modeli, İzmir Kent Rehberi üzerinden cep telefonu ve diğer mobil cihazlardan da (https://kentrehberi.izmir.bel.tr/izmirkentrehberi) görüntülenebiliyor.



Fuar ziyaretçileri VR gözlüğüyle keşfedecek

Kültürpark’ın üç boyutlu modeli, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ziyaretçilerin deneyimine sunulacak. Fuar alanında kurulacak stantta sanal gerçeklik gözlüğünü takan ziyaretçiler, Kültürpark’ın dijital modeli içinde dolaşarak parkın farklı noktalarını keşfedebilecek. VR teknolojisi sayesinde kullanıcılar, kendilerini gerçek bir ortamın içindeymiş gibi hissederken modelde yer alan çeşitli bilgilere de ulaşabilecek. Karahan, "VR gözlüğü taktığımızda kendimizi o ortamın içindeymişiz gibi hissediyoruz. Farklı bilgilere ulaşabiliyor ve çok daha gerçekçi bir model deneyimi yaşayabiliyoruz" diye konuştu.



Dijital miras

Çalışmanın yalnızca teknolojik bir deneyim olmadığını belirten Karahan, Kültürpark’ın tarihi ve kültürel öneminin gelecek nesillere aktarılmasını da hedeflediklerini söyledi. Karahan, "Kültürpark, İzmir için çok önemli kültürel parklardan bir tanesi. Biz de tarihi alanın öneminin daha iyi anlaşılması ve gelecek nesillere dijital miras bırakmak için bu modeli oluşturduk" dedi.