Çorum'da 12 köyün geçim kaynağı! Aracı yok, doğallık var: Çiftçi hem üretiyor hem satıyor
Çorum'un Mecitözü ilçesinde 12 köyde çiftçiler, yetiştirdikleri taze sebze ve meyveleri aracı olmadan kendileri pazarlarda satarak vatandaşlarla buluşturuyor. Her ürünü mevsiminde, doğal yollarla üreten üreticiler, lezzetli sebze ve meyveleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Öz Bölgesi olarak adlandırılan 12 köyde yaşayan vatandaşlar, tarlalarında domates, biber, patlıcan, bamya, fasulye, börülce, pırasa ve maydanoz gibi çok sayıda meyve ve sebze üretimi yapıyor. Her ürünü mevsiminde doğal yollarla üreten köylüler, yıl boyunca büyük bir emek harcıyor.
Tohumun toprakla buluşmasından pazarlanmasına kadar tüm süreci kendi emekleriyle yürüten bölge çiftçileri, ürettikleri ürünleri haftanın belirli günlerinde Çorum genelindeki semt pazarlarına götürerek satıyor. İlçedeki köylerde südürülen üretim, bölge halkının geçimini sağlamasında büyük rol oynuyor. Ayrıca aracı olmadan, tarladan tezgaha ulaşan ürünler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Uzun yıllardır kendi ürünlerinin vatandaşa satışını kendileri üstlenen çiftçiler, bunu bir gelenek haline getirdiklerini söyledi.
Söğütönü köyünde üreticilik yapan Fatma Kurt, Öz Bölgesi'nde çok sayıda tarımsal ürünün yetiştiğini belirterek, "Bamya, fasulye, börülce, pırasa, maydanoz, domates, biber, patlıcan ekiyoruz, her şeyimiz var. Bunları kendimiz üretip pazara sunuyoruz. Kendimiz üretiyoruz, götürüyoruz, pazarlıyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Bamyayı pazara götürüyor, kilosuna 250-300 lira diyoruz. Müşteri gelip fiyatını soruyor, '300 lira' deyince 'Altın mı satıyorsun?' diyor. Ben de '300 liraya altın varsa hadi gel beraber alalım' diyorum. Biz kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Her şeyin üretimini mevsimine göre yapıyoruz" dedi.
Çayköy'de çiftçilik yapan ve yetiştirdikleri mahsulleri doğrudan tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Mustafa Ceylan ise, "Köyümüzün ürettiği meyve, sebze, bamya, fasulye ve biber gibi mahsullerimizi pazara götürüp aracıya vermeden satarak ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Ancak tüm bu çabaya rağmen pazarda malımızı hak ettiği değerde satmakta ve karşılığını almakta bazen zorlanıyoruz" diye konuştu.