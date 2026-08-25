Çorum'da 12 köyün geçim kaynağı! Aracı yok, doğallık var: Çiftçi hem üretiyor hem satıyor

4

Çayköy'de çiftçilik yapan ve yetiştirdikleri mahsulleri doğrudan tüketiciye ulaştırdıklarını ifade eden Mustafa Ceylan ise, "Köyümüzün ürettiği meyve, sebze, bamya, fasulye ve biber gibi mahsullerimizi pazara götürüp aracıya vermeden satarak ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Ancak tüm bu çabaya rağmen pazarda malımızı hak ettiği değerde satmakta ve karşılığını almakta bazen zorlanıyoruz" diye konuştu.