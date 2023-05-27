İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle Aliağa, Bergama, Menemen, Torbalı’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. 3 aylık süren çalışmaların ardından 200 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 550 personel ile operasyon düzenlendi.

1 polis helikopterinin havadan destek verdiği, 10 narkotik köpeğin kullanıldığı operasyonda; 3 bin 750 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 4 bin 737 sentetik hap, 115 uyuşturucu hap, 62 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 19 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler, 2 av tüfeği ve 40 fişek ile 52 sikke de operasyon kapsamında ele geçirildi. Operasyon kapsamında 52 kişi tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.