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İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda silahlı saldırıya uğrayan konsolosluk çalışanı kadın yaralandı. Saldırının vize başvurusu talebi gerçekleştirilmeyen yabancı uyruklu şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi.

01.08.2023 - 19:16 | | İHA
İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı! Olayın detayları ortaya çıktı

Olay, saat 12.45 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İsveç Konsolosluğu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö., elindeki tabancayla E.T. adlı kadına ateş etti. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, silahlı saldırgan Z.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kadın ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın detayları ortaya çıktı
Öte yandan, silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Konsolosluğa gelen Z.Ö.’nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığı öğrenildi.

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