GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı
HaberlerGündem Haberleri İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı

İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı

06.02.2026 - 12:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı

İzmir genelinde yoğun yağış sonrası Selçuk ilçesi ile Aydın'a bağlı Ortaklar arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Aydın sınırına 500 metre kala yol tamamen ulaşıma kapanırken, trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

İzmir Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, Aydın il sınırına yaklaşık 500 metre mesafede karayolunca derin bir çökme meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası oluşan çökme sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu arada trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Çökmenin meydana geldiği alanda onarım ve teknik incelemenin yapılması bekleniyor.

Alternatif güzergah
Selçuk’tan Ortaklar ve Aydın yönüne giden araçlar, Çamlık Kavşağı üzerinden Kuşadası yoluna yönlendiriliyor. Ortaklar’dan Selçuk istikametine gelen araçlar ise Aydın - İzmir Otoyolu’na sevk ediliyor.

Yetkililer, Selçuk - Ortaklar yolunu kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

 

Güncel Haberler

Niğde'de yarın bu yollar kapalı! İşte trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar
#Gündem

Niğde'de yarın bu yollar kapalı! İşte trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar

İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı
#Gündem

İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı

Türkiye'nin fay haritası sil baştan yazılıyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Diri fay sayısı 600'ün üzerine çıktı
#Gündem

Türkiye'nin fay haritası sil baştan yazılıyor! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Diri fay sayısı 600'ün üzerine çıktı