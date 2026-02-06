İzmir’de yol çöktü! Selçuk-Ortaklar yolu ulaşıma kapandı

İzmir Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, Aydın il sınırına yaklaşık 500 metre mesafede karayolunca derin bir çökme meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası oluşan çökme sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu arada trafik akışı alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor. Çökmenin meydana geldiği alanda onarım ve teknik incelemenin yapılması bekleniyor.

Alternatif güzergah

Selçuk’tan Ortaklar ve Aydın yönüne giden araçlar, Çamlık Kavşağı üzerinden Kuşadası yoluna yönlendiriliyor. Ortaklar’dan Selçuk istikametine gelen araçlar ise Aydın - İzmir Otoyolu’na sevk ediliyor.

Yetkililer, Selçuk - Ortaklar yolunu kullanacak sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.