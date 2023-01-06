GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ABONE OL

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

06.01.2023 - 08:18 | | DHA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, U.K, S.T. ve M.K.'yi takibe aldı. Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. Polisin aramasında 2 hassas terazi, 300 gram esrar, 26 gram kokain, 1570 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı

Çocuklara şeker ölçüm cihazı yardımı için başvurular başladı

Market fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Marketlerden peş peşe indirim açıklaması geldi

Market fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi! Marketlerden peş peşe indirim açıklaması geldi

Genç spikerden belediye başkanına taciz suçlaması: 10 yıla kadar istendi

Genç spikerden belediye başkanına taciz suçlaması: 10 yıla kadar istendi