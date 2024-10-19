İzmir'de uyuşturucu baskını! Tuvalet görünümü verdiği sığınakta saklandı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın gerçekleştiren ekipler, C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlamadı. Evin tuvaletinde yapılan aramada ise ekipler klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşelere rastladı. Duvarın arkasından sesler geldiğini fark eden polis, orada bir kişinin gizlendiğini tespit etti.



YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Polisin iknasıyla kapıya dönüştürülen duvarın arkasından elleri yukarıda çıkartılan kişinin C.A. olduğu anlaşıldı. C.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, sığınağa dönüştürülen yerde poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi. Öte yandan adreste yapılan aramada, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.

2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlenen C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.