İzmir'de terör operasyonu; 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü için sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün, sabah saatlerinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)