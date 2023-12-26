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İzmir'de terör operasyonu; 10 gözaltı

İzmir'de, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

26.12.2023 - 10:24 | | Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
İzmir'de terör operasyonu; 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü için sosyal medyadan propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından, bugün, sabah saatlerinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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